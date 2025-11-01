Appello dell’Enpa di Saronno | Abbiamo finito il cibo per i gatti
I volontari Enpa della sede di Saronno, ogni giorno impegnati a occuparsi del gattile ma anche delle varie colonie feline presenti nei comuni limitrofi, sono in difficoltà: “Siamo rimasti senza cibo per gatti – è il loro appello – Iniziano i primi freddi e mangiano di più e noi non abbiamo scorte a sufficienza. Abbiamo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
