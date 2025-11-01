Appartamento in fiamme scatta la messa in sicurezza del Comune
Dopo l’incendio verificatosi nell’apparatamento di via Roma Vico III a Santa Maria Cpua Vetere, il Comune ne ha disposto la messa in sicurezza. Il sindaco Antonio Mirra ha emesso il provvedimento all’esito dei rilievi effettuati dai vigili del fuoco e dai poliziotti locali presso il fabbricato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
