App anti alluvione l’invenzione dei ragazzi dell’Iti premiati da Confindustria
Forlì, 1 novembre 2025 – È un’idea concreta, concretissima, quella che ha conquistato il primo premio nella seconda edizione di ‘Giovani visionari’, l’iniziativa promossa da Confindustria rivolta alle scuole superiori di Forlì-Cesena nell’ambito dell’evento ‘Visioni – Innovare oltre gli orizzonti’: si tratta di ‘Romagna resiliente’, un’app pensata dalla classe 5ª B Meccatronica dell’Iti ‘Guglielmo Marconi’, premiata giovedì mattina al teatro ‘Bonci’ di Cesena. Come è partita l’idea dell’App. Tutto parte dall’esperienza diretta dei ragazzi – chi direttamente e chi indirettamente – che hanno vissuto i giorni terribili dell’alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
