Anziani saggi e di grandi dimensioni | così si possono proteggere ippopotami elefanti e altre meravigliose specie

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preservare la vita degli animali anziani è fondamentale per garantire il benessere delle popolazioni e ha riflessi anche sull'ecosistema abitato dall'essere umano. l'IUCN ha adottato la "mozione 113" a tutela di tutti i soggetti più longevi durante l'ultimo congresso internazionale ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

