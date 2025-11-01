Anziani saggi e di grandi dimensioni | così si possono proteggere ippopotami elefanti e altre meravigliose specie
Preservare la vita degli animali anziani è fondamentale per garantire il benessere delle popolazioni e ha riflessi anche sull'ecosistema abitato dall'essere umano. l'IUCN ha adottato la "mozione 113" a tutela di tutti i soggetti più longevi durante l'ultimo congresso internazionale ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
