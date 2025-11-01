Anticipo Serie A Napoli-Como 0-0

19.59 Finisce senza reti un bell'anticipo al 'Maradona' tra il Napoli capolista e un Como sempre più convincente. A metà primo tempo i lariani hanno la chance per sbloccare il match, ma Morata, prima si procura un rigore, poi se lo fa parare da Milinkovic-Savic (26'). Nella ripresa i partenopei ci provano con Gutierrez e Politano, anche se è il Como a tenere il pallino. Accelerazione Napoli, Butez para su Hojlund.Nel finale squadre stanchissime, vince la paura di perdere. Non succede praticamente più niente. E' 0-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it