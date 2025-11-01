Stasera torna Ballando con le stelle, che entra finalmente nel vivo. Si procederà, infatti, con la prima eliminazione. Ecco cosa ci attende in questo appuntamento di sabato 1 novembre, che potrebbe portare in pista qualche esibizione a tema Halloween, per quanto un po’ fuori tempo massimo. Prima eliminazione e tesoretto decisivo. I voti della giuria e il tesoretto assegnato da Alberto Matano hanno incoronato Martina Colombari e Luca Favilla. I due, del resto sono stati decisamente i grandi protagonisti della serata. Non tutti però possono dirsi salvi ed è il caso di Beppe Convertini con Veera Kinnunen e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Ballando con le stelle dell’1 novembre, prima eliminazione e dubbio Delogu