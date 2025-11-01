Antica Pieve terminati i lavori a grondaie e pluviali | Così si evitano le infiltrazioni

Un ulteriore tassello del programma di manutenzione straordinaria all’antica pieve di San Venanzio è stato recentemente completato. Nei giorni scorsi, infatti, lavori hanno interessato grondaie e pluviali, puliti, sistemati e rinnovati laddove necessario, per migliorare lo smaltimento dell’acqua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

