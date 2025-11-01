Antenna Giovi il Comune aveva detto no

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva nettamente comunicato l’impossibilità ad individuare un’area comunale dove installare l’antenna, il Comune di Salerno che aveva provato a declinare il piano di Inwit per l’istallazione di un’antenna 5G, che rientra nel piano nazionale di potenziamento del segnale telefonico. Nel frattempo, però, l’azienda ha trovato la disponibilità di un terreno privato dove sistemare l’impianto a Giovi Piegolelle. Nello stesso terreno, secondo quanto denunciato ieri dal Codacons, ci sarebbero anche dei rifiuti interrati. Se la notizia dovesse trovare conferma il terreno potrebbe essere sequestrato e fermare l’istallazione dell’antenna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

