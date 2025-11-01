Lunedì 3 Novembre 2025 Dogan segue Ekrem, il quale vuole tendergli una trappola con l’aiuto di Necati, ma riesce a sfuggire agli uomini di Necati che tentano invano di seguirlo. Martedì 4 Novembre 2025 Kenan dà le dimissioni in diretta, scatenando l’ira di Nukhet, che informa subito Murat dell’accaduto. Murat prova a telefonare all’amico per sapere cosa sia successo, ma Kenan non gli risponde. Mercoledì 5 Novembre 2025 Turan e Leyla si confrontano in merito alla storia d’amore tra lei e Kenan: Turan non è d’accordo su questa relazione e cerca di far capire a Leyla tutte le difficoltà a cui la donna andrebbe incontro se decidesse di portarla avanti. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Another Love trame dal 3 al 7 Novembre 2025