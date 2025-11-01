Anna Bettozzi alias Ana Bettz | l’ascesa e la caduta di Lady Petrolio

Anna Bettozzi è di nuovo nei guai. Lady Petrolio, erede del petroliere Sergio Di Cesare, e prima ancora popstar con il nome di Ana Bettz, ha subito un sequestro da 106 milioni di euro. Bettz era stata arrestata nel 2021 nell’inchiesta PetrolMafie. Tra le accuse evasione fiscale, corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio e, soprattutto, l’aggravante di aver agito al fine di agevolare (.) organizzazioni criminali di stampo mafioso. L’aggravante, ricorda oggi Il Fatto Quotidiano, è stata stabilita dalla sentenza di primo grado nel 2022 poi esclusa dalla Corte d’Appello nel 2023. E infine ripristinata, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione a febbraio 2025, dopo la condanna in secondo grado a 11 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Open.online