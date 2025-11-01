Aniello Scarpati travolto ucciso a Torre del Greco | il gesto per aiutare un collega e chi è il pirata della strada

La dinamica: due minori feriti nell’incidente. Una notte che doveva essere di ordinario servizio si è trasformata in una tragedia irreparabile. Erano da poco passate le 2:00 del 1° novembre quando la volante del commissariato di Torre del Greco, con a bordo l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati e il collega 35enne Ciro Cozzolino, stava percorrendo viale Europa. La strada era quasi deserta, bagnata dall’umidità notturna, quando un suv Bmw X4 proveniente dalla direzione opposta ha invaso la corsia, schiantandosi frontalmente contro l’auto di servizio. L’impatto è stato devastante: la volante è stata sbalzata fuori strada, cappottandosi più volte prima di finire in un fossato vicino ai binari della stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Aniello Scarpati travolto ucciso a Torre del Greco: il gesto per aiutare un collega e chi è il pirata della strada

