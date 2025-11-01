Aniello Scarpati morto nell' incidente rintracciati i 5 giovani a bordo del Suv che si è scontrato con la volante Caccia al conducente in fuga

Sei giovani a bordo di una Bmw, l'invasione della corsia e lo schianto con la volante. Così è morto Aniello Scarpati, il poliziotto 47enne che era nell'auto insieme a un.

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito.

