Aniello Scarpati | il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco
È Aniello Scarpati il poliziotto morto in un incidente stradale avvenuto stanotte, intorno alle 2, a Torre del Greco (in provincia di Napoli). L'uomo, 47enne di Portici, lascia la moglie e tre figli. Il collega che era nella volante con lui è rimasto gravemente ferito: è stato ricoverato in. 🔗 Leggi su Today.it
Tragedia nella notte lungo viale Europa, a Torre del Greco, dove un terribile incidente stradale ha provocato la morte del poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, residente a Portici e in servizio presso il locale commissariato. Lo scontro è avvenuto intorno alle due, - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torre del Greco, suv contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente ... Riporta msn.com
Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Antoniello Scarpati. In sei nel suv, il conducente in fuga e i minori feriti: cosa sappiamo - Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato ... Secondo msn.com
Schianto tra volante e auto a Torre del Greco: morto un poliziotto 47enne, ferito il collega - Nella notte scorsa, un tragico incidente ha colpito Torre del Greco, nel Napoletano, portando alla morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Ercolano. Riporta controcopertina.com