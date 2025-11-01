Aniello Scarpati | il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco

È Aniello Scarpati il poliziotto morto in un incidente stradale avvenuto stanotte, intorno alle 2, a Torre del Greco (in provincia di Napoli). L'uomo, 47enne di Portici, lascia la moglie e tre figli. Il collega che era nella volante con lui è rimasto gravemente ferito: è stato ricoverato in. 🔗 Leggi su Today.it