Aniello Scarpati | il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco

Today.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Aniello Scarpati il poliziotto morto in un incidente stradale avvenuto stanotte, intorno alle 2, a Torre del Greco (in provincia di Napoli). L'uomo, 47enne di Portici, lascia la moglie e tre figli. Il collega che era nella volante con lui è rimasto gravemente ferito: è stato ricoverato in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

aniello scarpati poliziotto mortoIncidente a Torre del Greco, suv contro una volante: morto il poliziotto Aniello Scarpati, grave un collega. In fuga l'uomo alla guida - Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto in un incidente ... Riporta msn.com

Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Antoniello Scarpati. In sei nel suv, il conducente in fuga e i minori feriti: cosa sappiamo - Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato ... Secondo msn.com

Schianto tra volante e auto a Torre del Greco: morto un poliziotto 47enne, ferito il collega - Nella notte scorsa, un tragico incidente ha colpito Torre del Greco, nel Napoletano, portando alla morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Ercolano. Riporta controcopertina.com

Cerca Video su questo argomento: Aniello Scarpati Poliziotto Morto