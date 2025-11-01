Aniello Scarpati il poliziotto morto a Torre del Greco non doveva essere in servizio Amava la divisa che indossava

Napoli, 1 novembre 2025 – Ercolano è sconvolta. Amici, parenti e semplici conoscenti si sono radunati sotto la casa di Aniello Scarpati, il poliziotto 47enne deceduto la scorsa notte nella vicina città di Torre del Greco, in un incidente stradale tra l’auto di servizio e un Suv fuggito subito dopo il devastante impatto. L’urto è stato così forte da spingere la gazzella della polizia nella scarpata a bordo strada. Il conducente, un 28enne del posto, è stato rintracciato in ospedale – dove era andato a farsi visitare a causa delle fratture al viso riportate durante l’’incidente – e arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco non doveva essere in servizio. “Amava la divisa che indossava”

