Aniello Scarpati il poliziotto morto a 47 anni in servizio | un' auto si è scontrata con la volante il conducente è in fuga Grave il collega

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aniello Scarpati, il poliziotto morto a 47 anni in servizio: un'auto si è scontrata con la volante, il conducente è in fuga. Grave il collega

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La lista di Fratelli d'Italia in Provincia di Salerno: Nunzio Carpentieri, Aniello Gioiella, Sebastiano Odierna e Giuseppe Fabbricatore in campo. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #fratelliditalia #centrodestra #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/la- - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Torre del Greco, auto perde il controllo e si schianta contro una volante della polizia: morto un agente, grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto in un incidente stradale, mente il collega che era con lui è gravemente ferito. Lo riporta msn.com

Suv piomba sulla volante della polizia: morto un agente, fuggito il conducente - Un poliziotto di 47 anni è morto e un collega è rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nelle prime ore del 1° novembre. Secondo msn.com

Incidente tra suv e volante della polizia a Torre del Greco: morto il capo pattuglia Aniello Scarpati - È scappato rendendosi irreperibile, dopo aver provocato un incidente mortale nel quale ha perso la vita un capo pattuglia nella volante di polizia. Da msn.com