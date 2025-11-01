Aniello Scarpati come è morto il poliziotto nella Volante | il Suv sbanda in curva lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi

E' attonita e scossa dal dolore la città di Ercolano, colpita al cuore dalla notizia della morte di Aniello Scarpati, l'assistente capo della Polizia di Stato, 47 anni, moglie e tre. 🔗 Leggi su Leggo.it

il Suv sbanda in curva lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi

© Leggo.it - Aniello Scarpati, come è morto il poliziotto nella Volante: il Suv sbanda in curva, lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi

