Aniello Scarpati come è morto il poliziotto nella Volante | il Suv sbanda in curva lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi

E' attonita e scossa dal dolore la città di Ercolano, colpita al cuore dalla notizia della morte di Aniello Scarpati, l'assistente capo della Polizia di Stato, 47 anni, moglie e tre. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aniello Scarpati, come è morto il poliziotto nella Volante: il Suv sbanda in curva, lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi

Altre letture consigliate

Tommaso S., l'imprenditore di 28 anni che era alla guida del Suv che ha causato il gravissimo incidente a Torre del Greco in cui è morto il poliziotto Aniello Scarpati, è stato arrestato. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanz - facebook.com Vai su Facebook

Aniello Scarpati morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato). Il collega del poliziotto in p... - X Vai su X

Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano - Aniello Scarpati, 47 anni, è il poliziotto morto nell’impatto tra la volante e un’automobile. Secondo msn.com

Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto a Torre del Greco - Sposato e padre di tre figli, Aniello Scarpati è il poliziotto morto a Torre del Greco dopo il tremendo impatto contro una Bmw guidata da un 28enne, poi risultato positivo al testa sulla droga. Secondo tg24.sky.it

Chi era Aniello Scarpati, morto a Torre del Greco: aveva sostituito collega per un cambio turno - Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l’agente morto nella notte in ... Riporta msn.com