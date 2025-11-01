Aniello Scarpati chi era il poliziotto morto dopo l' incidente col suv | aveva scambiato il turno con un collega lascia moglie e tre figli

Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l'agente. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto dopo l'incidente col suv: aveva scambiato il turno con un collega, lascia moglie e tre figli

Scopri altri approfondimenti

La vittima è l'assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. La volante è stata sbalzata fuori dalla carreggiata dopo l'impatto. - facebook.com Vai su Facebook

Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco: aveva sostituito un collega per un cambio turno - Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento ... Scrive msn.com

Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco: lascia una moglie e tre figli - Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, il capo pattuglia della volante della polizia che stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro avvenuto su viale Europa, a Torre ... Secondo msn.com

Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava all'interno di ... Riporta ilmattino.it