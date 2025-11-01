Aniello Scarpati chi era il poliziotto morto a Torre del Greco

Sposato e padre di tre figli, Aniello Scarpati è il poliziotto morto a Torre del Greco dopo il tremendo impatto contro una Bmw guidata da un 28enne, poi risultato positivo al testa sulla droga. Scarpati aveva 47 anni ed assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco. L'agente, secondo le prime ricostruzioni, non doveva essere in servizio la scorsa notte, ma avrebbe accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio turno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Aniello Scarpati, chi era il poliziotto morto a Torre del Greco

