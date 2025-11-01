Frank “Zambo” Anguissa è diventato l’anima possente del centrocampo del Napoli, incisivo e decisivo fin dall’inizio del campionato. Siamo già a 4 goal in 9 partite e il camerunense non ha intenzione di fermarsi. Ne scrive Mimmo Carratelli per il Corriere dello Sport. Anguissa, l’uomo in più di questo Napoli: i dettagli. Ecco cosa scrive: Con quella grande faccia da madonna bruna, le trecce rotanti da guerriero antico, le gambe possenti di quelle che solcano gli altipiani camerunesi, Frank Anguissa, Zambo, questo suono iberico che ne esalta la forza, piega l’erba al suo passaggio imperioso, piega l’avversario che non gli resiste, piega il destino delle partite, scuote l’aria correndo, scuote la rete calciando il pallone alla fine della sua avventura corsara, l’esecuzione finale del suo dilagante tragitto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, le trecce rotanti da guerriero antico, le gambe possenti, è il bomber che viene da metà campo (Carratelli)