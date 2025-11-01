Angelo e l' appartamento occupato | L' inquilina non paga da anni

Angelo, proprietario di un appartamento a Montelabbate (provincia di Pesaro e Urbino) non riesce a mandare via l'affittuaria che non paga più da anni e che ha accumulato un debito di quasi 14mila euro. E così Angelo non riesce ad andare in pensione perché non ha quella rendita che gli permetterebbe di mantenere agli studi il figlio. E lo Stato gli fa persino pagare l'intera Imu sulla seconda casa, che risulta ufficialmente sfitta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

