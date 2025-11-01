Angelino si allena ma la Roma non affretterà i tempi | quando può tornare in campo?

Sololaroma.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 settembre scorso una Roma poco brillante ma efficace batteva 2-0 il Verona all’ Olimpico, dando continuità ai successi ottenuti contro Lazio e Nizza. Perché lo ricordiamo? Perché trattasi dell’ultima apparizione di Angelino, che nella settimana successiva prima rimarrà in panchina nella sciagurata serata contro il Lille e poi salterà la trasferta di Firenze per quella che sembrava essere una banale influenza. Più di un mese dopo lo spagnolo è ancora ai box, perché quel malanno di stagione si è poi rivelato essere una bronchite asmatica che lo ha debilitato in maniera importante, non consentendogli di essere a disposizione di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

angelino si allena ma la roma non affretter224 i tempi quando pu242 tornare in campo

© Sololaroma.it - Angelino si allena, ma la Roma non affretterà i tempi: quando può tornare in campo?

Approfondisci con queste news

Roma, tornano i nazionali: si rivede Bailey. Angeliño in dubbio, pronto Tsimikas - Inter Gasperini può contare su quasi tutto il gruppo al completo. Si legge su ilmessaggero.it

angelino allena roma affretter224La Roma si allena prima del Viktoria Plzen: assente solamente Angelino - La Roma si sta allenando agli ordini di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen, valida per la terza giornata della League. Secondo tuttomercatoweb.com

Angelino, le condizioni del calciatore spagnolo preoccupano. L'allenatore della Roma Gasperini: «Affidiamoci ai medici» - «Per la questione Angelino dobbiamo solo affidarci ai medici, non posso mettere bocca». Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Angelino Allena Roma Affretter224