Angelino si allena ma la Roma non affretterà i tempi | quando può tornare in campo?
Il 28 settembre scorso una Roma poco brillante ma efficace batteva 2-0 il Verona all’ Olimpico, dando continuità ai successi ottenuti contro Lazio e Nizza. Perché lo ricordiamo? Perché trattasi dell’ultima apparizione di Angelino, che nella settimana successiva prima rimarrà in panchina nella sciagurata serata contro il Lille e poi salterà la trasferta di Firenze per quella che sembrava essere una banale influenza. Più di un mese dopo lo spagnolo è ancora ai box, perché quel malanno di stagione si è poi rivelato essere una bronchite asmatica che lo ha debilitato in maniera importante, non consentendogli di essere a disposizione di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
L’allenamento a Trigoria prima di $RomaViktoriaPlzen (out solo $Angelino) ?Nell’ordine: - $Mancini che dice a $Ndicka “Ca..o Evan sei in Italia da tre anni” perché aveva sbagliavo l’esercizio - Il liscio di $Tsimikas con relativi sfottó - I ‘dolori’ di $Cris - X Vai su X
Quest'oggi ,a Trigoria, ha continuano a non allenarsi in gruppo l'esterno brasiliano Angelino, ancora in dubbio per il match con i nerazzurri! Tutte le ultime da Trigoria - facebook.com Vai su Facebook
Roma, tornano i nazionali: si rivede Bailey. Angeliño in dubbio, pronto Tsimikas - Inter Gasperini può contare su quasi tutto il gruppo al completo. Si legge su ilmessaggero.it
La Roma si allena prima del Viktoria Plzen: assente solamente Angelino - La Roma si sta allenando agli ordini di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Viktoria Plzen, valida per la terza giornata della League. Secondo tuttomercatoweb.com
Angelino, le condizioni del calciatore spagnolo preoccupano. L'allenatore della Roma Gasperini: «Affidiamoci ai medici» - «Per la questione Angelino dobbiamo solo affidarci ai medici, non posso mettere bocca». Lo riporta msn.com