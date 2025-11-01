Angelino si allena ma la Roma non affretterà i tempi | quando può tornare in campo?

Il 28 settembre scorso una Roma poco brillante ma efficace batteva 2-0 il Verona all’ Olimpico, dando continuità ai successi ottenuti contro Lazio e Nizza. Perché lo ricordiamo? Perché trattasi dell’ultima apparizione di Angelino, che nella settimana successiva prima rimarrà in panchina nella sciagurata serata contro il Lille e poi salterà la trasferta di Firenze per quella che sembrava essere una banale influenza. Più di un mese dopo lo spagnolo è ancora ai box, perché quel malanno di stagione si è poi rivelato essere una bronchite asmatica che lo ha debilitato in maniera importante, non consentendogli di essere a disposizione di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

