Anduril accelera sul suo loyal wingman Effettuati i primi test di volo del Fury
Il loyal wingman di Anduril prende ufficialmente il volo. Venerdì scorso, secondo quanto affermato dalla stessa Us Air Force, il prototipo dell’Yfq-44A “Fury” realizzato dalla start-up americana avrebbe iniziato ufficialmente i test di volo in una località della California, a due mesi di distanza dal Yfq-42°, l’altro progetto di Collaborative Combat Aircraft (targato General Atomics) selezionato dall’aviazione americana per sviluppare questi velivoli unmanned destinati a supportare piattaforme pilotate. Entrambi i prototipi sono stati sviluppati in meno di due anni dal contratto iniziale, firmato nell’aprile 2024. 🔗 Leggi su Formiche.net