Andres | Roma ottima squadra ma lo siamo anche noi Ecco cosa faremo
Inter News 24 Le parole di Ivana Andres, calciatrice dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Ivana Andres Sanz, difensore dell’ Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della delicata sfida contro la Roma, in programma domani. La giocatrice spagnola, leader della retroguardia nerazzurra, ha analizzato l’importanza del match e lo stato di forma della squadra dopo le ultime prestazioni convincenti in campionato. SDIDA ALLA ROMA – La Roma ha iniziato il campionato molto bene, è un’ottima squadra con calciatrici di grande qualità, ma anche noi siamo un’ottima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
