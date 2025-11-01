Andrea potrebbe ancora diventare re del Regno Unito | quando e perché l’ex principe potrebbe ritrovarsi sul trono nonostante il caso Epstein

Senza titoli o qualunque tipo di riconoscimento, cacciato di casa con un atto pubblico voluto e firmato da suo fratello a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. Eppure l’ex principe Andrea può diventare re del Regno Unito. Più che di una possibilità, in realtà si tratta di una probabilità che rasenta lo 0%. Eppure dopo William e i tre figli, dopo Harry e i due figli, all’ottavo posto della linea di successione di re Carlo III c’è proprio Andrew Mountbatten Windsor. Come funziona la linea di successione e chi può intervenire. La motivazione è presto servita. La corona viene posta sul capo di re e regine non per ragioni comportamentali o di attitudine, ma per sangue e lignaggio. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi. Le parole della conduttrice su quello che potrebbe accadere con tatto e rispetto - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo toglie al fratello Andrea titoli e casa: ecco il Royal Lodge perduto dal principe - Il cambio casa è previsto non prima della metà di gennaio mentre alcuni parlamentari hanno sostenuto una nuova legge che impedirebbe ad Andrea di diventare re ... Segnala lastampa.it

Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso - Dopo la pubblicazione del libro postumo di Virginia Giuffre, la monarchia prende (finalmente) una posizione netta sul terzogenito di Elisabetta II: « Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pens ... Secondo vanityfair.it

Così re Carlo ha salvato le figlie di Andrea, Eugenie e Beatrice, dalla scure caduta sulla testa del padre - Il futuro delle principesse nate dalle nozze di Andrea con Sarah Ferguson, che restano altezze reali e principesse anche se il padre ha perso titoli e onori ... msn.com scrive