Andrea non è più principe ma rimane ottavo il linea di succesione | la scelta di Carlo tra gli scandali e le pressioni di William e Anna

A volte anche ciò che è nell?aria riesce a sorprendere e a fare rumore. È il caso di Re Carlo III, che decide di privare il fratello Andrea dei suoi titoli reali: la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea non è più principe, ma rimane ottavo il linea di succesione: la scelta di Carlo, tra gli scandali e le pressioni di William e Anna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Dovrà lasciare la residenza reale. Cosa sta succedendo. - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo priva il principe Andrea di ogni titolo e lo sfratta dal Castello: “I pensieri alle vittime di abusi" - X Vai su X

Il principe Andrea sul jet ‘Lolita Express’ di Epstein e i massaggi da 200 dollari: le nuove rivelazioni - Roma, 27 settembre 2025 – Si allarga lo scandalo Epstein anche dopo la morte dell’imprenditore e finanziere statunitense condannato per aver organizzato una rete di sfruttamento e prostituzione in cui ... Segnala quotidiano.net

William, le mosse spietate contro il principe Andrea per proteggere la famiglia: ecco i motivi del rancore verso lo zio VIDEO - Negli ultimi anni, la Famiglia Reale britannica ha visto emergere tensioni interne che sono state ampiamente discusse dai media. Scrive ilgazzettino.it

Re Carlo, ultimatum al Principe Andrea: con William è spacciato - Re Carlo non può più tollerare altri scandali in famiglia, soprattutto se a crearli è la stessa persona, ossia suo fratello Andrea e ultimamente anche Sarah Ferguson da cui è divorziato, anche se ... dilei.it scrive