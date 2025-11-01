Andrea Gaudenzi | L’Italia può perdere le ATP Finals un tennista rappresenta il suo Paese anche nei tornei individuali

C’è da preoccuparsi in casa Italia rispetto al futuro delle ATP Finals in territorio nostrano. Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, in un’intervista concessa a La Stampa, in cui il massimo dirigente del Tour ha posto l’accento sulle lotte di potere legate all’organizzazione dell’evento a Torino. Il riferimento è, in particolare, alla nuova legge del Governo di Giorgia Meloni, che prevede l’intervento dell’asset governativo nella gestione dell’evento tennistico. “ Il giudizio globale delle ATP Finals a Torino è molto alto. Non dimentichiamo che siamo partiti con il Covid: alla tensione per la scelta si aggiungeva quella legata alla pandemia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Gaudenzi: “L’Italia può perdere le ATP Finals, un tennista rappresenta il suo Paese anche nei tornei individuali”

Argomenti simili trattati di recente

"#AndreaGaudenzi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

L’ATP prepara una vera rivoluzione con il progetto “Vision 28” firmato Andrea Gaudenzi: stagione più corta, calendario ottimizzato e più spazio ai grandi eventi. Zverev approva, Sinner predica equilibrio. Tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Tennis: Andrea Gaudenzi confermato presidente dell'Atp - Andrea Gaudenzi è stato confermato alla presideza dell'Atp, l'associazione mondiale dei tennisti professionisti. Lo riporta ansa.it

Gaudenzi e la speranza su Sinner: "Ho un sogno nel cassetto" - Andrea Gaudenzi si gode il successo delle Atp Finals a Torino, nella sua Italia, oltre ogni previsione: "Siamo contentissimi di Torino, di questi quattro anni, siamo andati oltre le ... Da corrieredellosport.it

Tennis, ATP: Andrea Gaudenzi rieletto presidente - L'ATP ha confermato la rielezione: Gaudenzi aveva iniziato a ricoprire la carica dal gennaio 2020 e ora servirà un secondo mandato, dal 2024 al 2026. Riporta sport.sky.it