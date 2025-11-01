Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle? Milly Carlucci | Non possiamo lenire il tuo dolore ma ti aspettiamo
Rimini, 1 novembre 2025 - Una stella in meno brilla questa sera sul palco di Ballando: Andrea Delogu non è tra i protagonisti della puntata in onda questa sera 1 novembre. Un momento doloroso, dopo la morte del fratello Evan, difficile da superare. Un'assenza scontata. Non è chiaro quando e se tornerà in pista. La presenza nel programma condotto di Milly Carlucci è stato in dubbio fin da subito: Andrea, il giorno della tragedia, aveva subito abbandonato le prove di Ballando con le Stelle ed era rientrata a Rimini per organizzare il funerale del ragazzo di 18 anni morto in un incidente in moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
