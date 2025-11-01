Andrea Delogu la Rai sospende La Porta Magica per rispettare il suo lutto
La Rai ha deciso di sospendere per l’intera prossima settimana la messa in onda del programma La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu, in segno di rispetto per il recente e grave lutto che ha colpito la conduttrice. Una scelta dettata dalla sensibilità e dal senso di umanità dell’azienda pubblica, che ha voluto garantire alla sua protagonista il tempo e la serenità necessari per affrontare un momento di profondo dolore. La Porta Magica sospesa. Il dramma che ha colpito la famiglia Delogu è quello della tragica scomparsa del fratello di Andrea, Evan Oscar Delogu, morto in un incidente motociclistico lo scorso 29 ottobre a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Dilei.it
