Andrea Delogu in lutto | la scomparsa del fratello Evan
Un tragico incidente ha strappato alla vita Evan Delogu, il fratello di Andrea, creando un vuoto incolmabile e una profonda sofferenza nella sua esistenza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Si sono svolti, oggi, i funerali di Evan Delogu. Durante la cerimonia, Andrea Delogu non ha trattenuto le lacrime. Accanto a lei, l’amica Ema Stokholma le ha tenuto la mano per tutto il tempo. - facebook.com Vai su Facebook
Evan #Delogu , muore in incidente il fratello di Andrea Delogu - X Vai su X
Andrea Delogu rompe il silenzio: le prime parole dopo la morte del fratello Evan - Andrea Delogu in lutto per la morte del fratello Evan. Lo riporta donnaglamour.it
Andrea Delogu in lutto: la Rai sospende il programma per la morte del fratello - Il lutto familiare che ha colpito Andrea Delogu ha determinato un cambiamento nella programmazione di Rai2. Come scrive notizie.it
Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica? - Andrea Delogu, dopo la tragica scomparsa del giovane fratello, lascerà Ballando con le stelle e La Porta Magica? Scrive donnapop.it