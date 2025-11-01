Andrea Delogu cosa succede a Ballando con le stelle dopo il grave lutto
La conduttrice televisiva devastata dal dolore per la perdita del fratello. The show must go on. Ma a volte la luce del palcoscenico non basta a scacciare il buio che si porta dentro. Andrea Delogu non salirà sul palco di “Ballando con le Stelle” nella puntata di sabato 1° novembre. La conduttrice e concorrente del programma di Rai1 è travolta da un dolore che non concede spazio a luci, glitter e applausi. Suo fratello minore, Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, è morto in un incidente in moto a Bellaria. Un colpo che ha congelato il tempo e messo in pausa la sua vita pubblica. Venerdì 31 ottobre, nella chiesa gremita di gente, si è celebrato il funerale del ragazzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
