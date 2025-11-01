Ancora un ultimatum a Hamas

Gli Stati Uniti hanno offerto ai miliziani di Hamas che sono rimasti nel 53 per cento del territorio della Striscia controllato da Israele un passaggio sicuro verso l’altra metà della Striscia. L’o. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ancora un ultimatum a Hamas

Scopri altri approfondimenti

Israele risponde con le bombe alle violazioni di Hamas ? L’articolo di Micól Flammini Tsahal ha bombardato nella Striscia di Gaza. Sono trascorse due settimane dallo scadere dell’ultimatum di Donald Trump per la restituzione degli ostaggi vivi e morti deten - facebook.com Vai su Facebook

Si moltiplicano le esecuzioni sommarie nella Striscia. E così #DonaldTrump lancia un ultimatum ad #Hamas: "Se continuate ad uccidere persone a #Gaza, non avremo altra scelta che entrare e uccidervi" - X Vai su X

Ancora un ultimatum a Hamas - Gli Stati uniti vogliono annunciare la coalizione internazionale che si occuperà della sicurezza a Gaza e si offrono di dare un passaggio sicuro ai miliziani che sono rimasti nella "linea gialla" ... Riporta ilfoglio.it

Usa offrono ad Hamas passaggio per lasciare zone controllate da Israele/ “Necessario per stabilizzare tregua” - Gaza, scatta l'ultimatum per Hamas, miliziani devono abbandonare zone controllate dall'IDF entro 24 ore, Usa offrono corridoio sicuro per stabilizzare tregua ... Da ilsussidiario.net

Trump e Netanyahu, nuovo asse su Gaza: ultimatum a Hamas e via libera a Israele - Il premier israeliano Netanyahu e il presidente Trump hanno riaffermato la linea dura su Gaza, chiedendo ad Hamas la restituzione dei corpi degli ostaggi e minacciando ritorsioni in caso di inadempien ... panorama.it scrive