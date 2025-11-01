ANCONA Domani in casa con il Giulianova l’Ancona cerca un successo per restare in scia all’Ostiamare, sperando anche in un’inversione di tendenza di pubblico al Del Conero. Quattro le partite finora disputate in casa dai dorici, con un pubblico mai superiore alle duemila presenze, ma anche in leggero calo, in occasione degli ultimi confronti, a dispetto dell’ottima posizione in classifica di cui godono i dorici. Ora però l’Ancona è reduce da otto risultati utili consecutivi – dieci contando anche le partite di Coppa –, e al Del Conero, dopo il ko con l’Ostiamare, ha vinto gli altri tre incontri, tra l’altro sempre con il medesimo punteggio, 2-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, meriti il pubblico di una grande