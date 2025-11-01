Anche Thiago Motta torna in Serie A | preferito a Nesta e Mancini

Il tecnico pronto a lanciarsi in una nuova avventura, tutto pronto per il ritorno: non ci sono più dubbi Piuttosto sorprendentemente, in Serie A, il primo esonero stagionale è stato quello in casa Juventus, con Spalletti che ha preso il posto di Igor Tudor. Ma il via al valzer delle panchine è ormai scattato e altri movimenti importanti si prevedono a breve. Come il ritorno sulla scena di Thiago Motta, ritenuto primo indiziato per tornare a sedere su una panchina importante. Nello specifico, quella della Fiorentina, al posto di Stefano Pioli. Thiago Motta torna in Serie A: scelta la nuova panchina – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Anche Thiago Motta torna in Serie A: preferito a Nesta e Mancini

Approfondisci con queste news

Thiago Motta alla #Fiorentina: ecco come stanno le cose - X Vai su X

Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..." - facebook.com Vai su Facebook

Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile decaduta | Torna il 4-2-3-1 e il capitano ruotabile Thiago Motta torna in Italia, allenerà in Serie A la nobile ... - L'oramai ex allenatore di Bologna e Juventus sarebbe pronto a rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza tutt'altro che entusiasmante. Si legge su napolipiu.com

Thiago Motta tradisce il suo passato: firma subito dopo l’esonero - Fermo da poco meno di 6 mesi, Thiago Motta avrebbe finalmente trovato sistemazione per questa (e si spera anche le prossime) stagione. Riporta calciotoday.it

Esonero in Serie A: richiamato subito Thiago Motta - Il tecnico Thiago Motta sarebbe pronto a rientrare nel nostro campionato. Riporta diregiovani.it