Anche la soprintendenza archivistica del Veneto è senza dirigente
Dopo la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia e città metropolitana, un'altra istituzione ministeriale della città lagunare si trova senza dirigente a tempo pieno: si tratta della soprintendenza archivistica del Veneto e Trentino Alto Adige, che ha sede in campo dei Frari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
