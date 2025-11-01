Anche la soprintendenza archivistica del Veneto è senza dirigente

Veneziatoday.it | 1 nov 2025

Dopo la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia e città metropolitana, un'altra istituzione ministeriale della città lagunare si trova senza dirigente a tempo pieno: si tratta della soprintendenza archivistica del Veneto e Trentino Alto Adige, che ha sede in campo dei Frari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

