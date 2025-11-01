Ancelotti sulla Roma | Resa solida da Gasperini in Europa problemi d’inesperienza
In questo inizio di stagione la Roma ha ottenuto risultati molto importanti in Serie A – domani avrà l’occasione di issarsi da sola in vetta alla classifica visto il pareggio del Napoli – mentre in Europa League ci sono state maggiori difficoltà. Di questo ne ha anche parlato Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Brasile, in un’intervista rilasciata a Dribbling su Rai 2. Le parole di Ancelotti. Questo il pensiero di Ancelotti riguardo la formazione giallorossa: “ Gasperini ha reso solida la Roma, la squadra soffre nelle coppe a causa dell’inesperienza dei giocatori ma in campionato sta andando bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
