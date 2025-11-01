Anagni emesso divieto di accesso ai locali pubblici per un 43enne preso a spacciare
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni (Frosinone) hanno avanzato una specifica richiesta al Questore della Provincia di Frosinone per l'emissione di un DASPO urbano ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 482017. Questo provvedimento rafforza il divieto di accesso ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
