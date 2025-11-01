Amore Criminale 2025 torna su Rai3 con Veronica Pivetti | quando in tv la nuova stagione

Al via la nuova stagione di Amore Criminale 2025, il programma che racconta le tragiche storie di donne vittime di femminicidio. Anche quest’anno a condurre la nuova edizione è Veronica Pivetti. Scopriamo quando in va in onda e le novità. Amore Criminale stagione 2025, quando va in onda. Da martedì 4 novembre 2025 torna in prima serata su Rai3 una nuova stagione di Amore Criminale 2025 per dare voce alle vittime di femminicidio. Il programma, condotto da Veronica Pivetti, è dedicato alle storie di donne vittime della violenza maschile. Nato nel 2007, il format è diventato nel tempo un punto di riferimento nel racconto televisivo della violenza di genere, con la finalità di sensibilizzare il pubblico invitandolo ad una riflessione collettiva su un dramma che continua a segnare la società italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

