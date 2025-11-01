Ammontano a quasi 12 miliardi di euro i risparmi degli abruzzesi investiti in buoni e libretti postali

Sono stati presentati e diffusi anche i dati riguardanti i risparmi degli abruzzesi investiti in buoni e libretti postali, in occasione dei 150 anni dall'istituzione del risparmio postale, ricorrenza celebrata il 30 ottobre a Roma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

