L’assessora comunale con deleghe a Pianificazione, attività estrattive e cave, Alice Rossetti, attraverso una nota spiega le scelte dell’amministrazione in merito ai Pabe e, nero su bianco, fa alcune precisazioni: "Ritengo opportuno precisare il Consiglio comunale non ha approvato in via definitiva i Piani attuativi di bacino, ma solo le controdeduzioni alle osservazioni pervenute. Siamo dunque ancora in una fase di elaborazione del piano". Nel merito Rossetti spiega i passaggi fatti dall’amministrazione per arrivare alla seduta di venerdì: "È importante al contempo sottolineare che l’amministrazione ha operato in modo trasparente e imparziale, valutando ogni osservazione esclusivamente in base al merito e all’interesse pubblico, senza alcuna distinzione legata al proponente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Amministrazione trasparente e imparziale"

