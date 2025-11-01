amleto veggetti il partigiano della pace

Casalecchio ricorda i 100 anni della nascita di Amleto Veggetti (nella foto), esponente di spicco del Partito repubblicano italiano negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso e in quel periodo consigliere comunale della cittadina sul Reno con i sindaci Floriano Ventura e Ghino Collina. "Il 1° novembre, giorno del suo genetliaco – rivela il figlio Gabriele – in casa mia si ritroveranno amici e compagni di tante battaglie civili che, a Casalecchio, con mio padre hanno percorso importanti tappe per la crescita sociale, culturale ed economica della nostra città". Figlio di Ariodante, allora direttore dei depositi di carburante di Bologna, Amleto Veggetti nell’autunno del 1943 rischiò di essere fucilato per diserzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

