American Horror Story | svelato il cast della tredicesima stagione che arriverà ad Halloween 2026
Un’icona di American Horror Story tornerà nella tredicesima stagione della serie, come confermato da Ryan Murphy nella prima fase di casting per la sua serie horror di successo. Appena due anni dopo aver creato la serie musicale di successo Glee, Murphy ha puntato sul genere horror con la serie antologica American Horror Story, in onda dal 2011. Sette anni dopo la sua prima apparizione, Jessica Lange tornerà per il numero fortunato 13. È apparsa l’ultima volta nella stagione Apocalypse nel 2018, riprendendo il ruolo di Constance Langdon da Murder House. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
