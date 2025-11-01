American Horror Story – Stagione 13 | conferma cast trama e tutto quello che sappiamo
American Horror Story – stagione 13 arriverà dopo oltre un decennio di inquietante terrore sul piccolo schermo, e già si specula su cosa succederà dopo. A partire dalla stagione 1 (ora denominata Murder House ) nel 2011, ogni stagione di American Horror Story porta lo show in un ambiente diverso con un cast corale che interpreta nuovi ruoli. AHS: Delicate ha portato il franchise in una nuova direzione, adattando per la prima volta un libro, Delicate Condition di Danielle Valentine. American Horror Story potrebbe andare ovunque, il che rende la stagione 13 di AHS ancora più eccitante come prospettiva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
