Amendola | Un’ingiustizia l’esclusione della lista Fico Presidente ad Avellino
Tempo di lettura: 3 minuti "La lista 'Roberto Fico Presidente' è esclusa, al momento, dalla competizione elettorale nella circoscrizione di Avellino. Un'ingiustizia, sicuramente, contro la quale battaglieremo fino all'ultimo in Consiglio di Stato, e chi vorrà potrà consultare atti e verbali dei Tribunali che, in nome di una norma che regola la democraticità della competizione elettorale, di fatto eliminano la possibilità per quattro candidati di partecipare democraticamente alle elezioni." Così, in una nota, Maria Laura Amendola, capolista irpina della lista "Roberto Fico Presidente". "L'ultima settimana è stata, per me, alla prese con la mia "prima volta" nel tritatutto elettorale, emotivamente complicata, ma sicuramente utile a centrare ancora meglio il focus della mia candidatura.
