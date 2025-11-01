Ambesi | Sinner mi ha spaventato Il ritorno al n1 avrebbe dell’incredibile

Dario Puppo, assieme a Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Nella puntata speciale dedicata al Masters 1000 di Parigi entrano in gioco diversi temi legati tanto a Sinner quanto al lato ATP Finals. Si parte subito con la corsa verso Torino: “ Sono rimasti in corsa per le ATP Finals tre giocatori. Musetti si è iscritto ad Atene, quindi non marca Aliassime. Ad Atene ci sono state tante cancellazioni, il tabellone si è decisamente aperto senza giocatori come Khachanov e Fonseca. Non dico che Musetti abbia un’autostrada verso la finale, ma qualcosa di simile. 🔗 Leggi su Oasport.it

