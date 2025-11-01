Amara sconfitta per il Cesena sul parquet di San Pietro in Casale

Cesena sceglie il peggior modo per perdere una partita sul campo di S. Pietro in Casale e incassa nel giro di una settimana la seconda beffa consecutiva per 1 solo punto aumentando i rimpianti e le recriminazioni dopo quelle già altisonanti in occasione gelida secchiata ricevuta in faccia da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

