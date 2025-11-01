Altrabenevento | Fico e il M5S predicano acqua pubblica ma non contrastano Sannio Acquesocietà ad effettivo controllo privato

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo una nota di Altrabenevento La Corte dei Conti per la quinta volta ha espresso parere negativo sugli atti relativi alla costituzione della società Sannio Acque srl che Mastella e l’Ente Idrico Campano da tre anni cercano di imporre come gestore del servizio idrico integrato per tutti i 78 comuni della provincia di Benevento. I giudici contabili si sono espressi sulla delibera di adesione alla costituenda società del Consiglio Comunale di Solopaca del 22 agosto sottolineando che lo statuto e i patti parasociali non consentono affatto lo “ stringen te controllo pubblico ” previsto per legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Altrabenevento: Fico e il M5S predicano “acqua pubblica” ma non contrastano Sannio Acque,società ad effettivo controllo privato

Altre letture consigliate

Corona: ‘Roberto Fico e il M5s predicano “acqua pubblica” ma non contrastano Sannio Acque srl…’ - “La Corte dei Conti per la quinta volta – scrive Gabriele Corona di ‘Altra Benevento è possibile’ – ha espresso parere negativo sugli atti relativi alla costituzione della società Sannio Acque srl che ... Da ntr24.tv