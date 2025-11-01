Alto Adige valanga sull' Ortles | tre alpinisti morti e due dispersi a Cima Vertana

Le vittime travolte e uccise dalla valanga sono tutte di nazionalità tedesca. Ricerche con l'elicottero per gli altri due dispersi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Alto Adige, valanga sull'Ortles: tre alpinisti morti e due dispersi a Cima Vertana

