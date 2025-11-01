Alto Adige valanga su Cima Vertana | morti tre giovani scialpisti tedeschi due dispersi

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vittime sono due uomini e una donna, feriti altre due persone del secondo gruppo: sono stati travolti da una slavina mentre stavano salendo lungo un canalino sulla parete nord. 🔗 Leggi su Repubblica.it

