Alto Adige valanga su Cima Vertana | morti tre giovani scialpisti tedeschi due dispersi
Le vittime sono due uomini e una donna, feriti altre due persone del secondo gruppo: sono stati travolti da una slavina mentre stavano salendo lungo un canalino sulla parete nord. 🔗 Leggi su Repubblica.it
