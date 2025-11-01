Alto Adige valanga su Cima Vertana | morti tre alpinisti
Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Una valanga, infatti, ha travolto un gruppo di alpinisti causando tre vittime. Lo ha appreso l'agenzia Agi direttamente dal Soccorso alpino. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
