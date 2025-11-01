Alto Adige valanga su Cima Vertana | morti tre alpinisti

Tg24.sky.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Una valanga, infatti, ha travolto un gruppo di alpinisti causando tre vittime. Lo ha appreso l'agenzia Agi direttamente dal Soccorso alpino.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

alto adige valanga su cima vertana morti tre alpinisti

© Tg24.sky.it - Alto Adige, valanga su Cima Vertana: morti tre alpinisti

Approfondisci con queste news

alto adige valanga cimaCima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Secondo quotidiano.net

Alto Adige, valanga su Cima Vertana: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. tg24.sky.it scrive

Valanga in Alto Adige: due vittime - Un'altra tragedia della montagna in Val Aurina in Alto Adige. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Adige Valanga Cima