Alto Adige valanga su Cima Vertana | ci sono delle vittime

1 nov 2025

Tragedia sulla Cima Vertana, situata nella zona del gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. Una valanga, infatti, ha travolto un gruppo di alpinisti causando delle vittime. Lo ha appreso l'agenzia Agi direttamente dal Soccorso alpino.  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

